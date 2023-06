Il valzer delle panchine L’incognita del Renate

Partendo dalla serie C e scendendo fino all’Eccellenza c’è solo una panchina sicura, è quella dell’Ac Leon, una delle più deluse dalla stagione 202223 ma anche la più rapida a rimboccarsi le maniche affidando la guida della squadra a Joelson e nel frattempo impegnandosi a trattenere mister 49 gol Mattia Bonseri che nelle ultime ore è stato accostato alla Giana, “fresca” di ritorno in serie C. A proposito di C, non si conosce ancora il nome del successore di Andrea Dossena alla guida del Renate. Ci sta lavorando Oscar Magoni, anche lui in attesa di essere ufficializzato nel ruolo di direttore sportivo. Tanti i nomi già circolati. L’unica rimasta in serie D è il Seregno dove regna la calma piatta. Iurato pagherà, ha fatto sapere, giocatori e staff entro il 26 giugno e prima di quella data è impossibile pensare a una programmazione. Anche perché il direttore sportivo Luca Pacitto è tornato in Toscana, mentre al direttore generale Jacopo Colombo è stato dato il benservito. Insomma, organigramma azzerato e tante incertezze. A Carate si attende di capire quale sarà l’esito del ricorso al Consiglio di Garanzia del Coni (e quindi la categoria), anche se la strada in questo momento più ragionevole da percorrere è quella del ripescaggio. Gli azzurri se lo meriterebbero, anche (e non solo) in virtù del sest’ultimo posto in classifica. Per tutti questi motivi la posizione di Melosi (nella foto) è in stand-by.

E in Eccellenza? A Muggiò tutto conduce a una riconferma di Natobuono anche se la società non si pronuncia e il presidente Luciano Pace non commenta. A Lazzate Stincone se n’è andato, erano stati contattati Fiorito e Roncari ma tutto lascia presagire che si viri sull’esordiente Ferdinando Fedele dalla Varesina. E poi c’è Giussano dove maggio è trascorso a suon di dichiarazioni senza nulla stringere. Mastrolonardo non è stato formalmente confermato, ma nemmeno si è dimesso. Al 99.9% non rimarrà anche perché i rapporti con i vertici sembrano ai minimi termini. Al suo posto potrebbe arrivare Marco Bertoni dal Castello.

Roberto Sanvito