Gp città di Pontedera Test sulla lunga distanza per la squadra di Lesmo

Chiusa la parentesi delle grandi classiche internazionali, la Namedsport Uptivo prepara l’assalto al Gran Premio città di Pontedera, corsa nazionale per dilettanti elite e under 23 in programma domani. La squadra di Lesmo si presenterà con Christian Bramati, Michele Festa, il danese Mattias Nordal, Michael Stucchi, Riccardo Santamaria e Samuele Valsecchi (nella foto). "Affronteremo questa trasferta cercando di portare a casa un buon risultato – spiega il manager Paolo Riva –. I ragazzi hanno lavorato bene e sono motivati. La gara di Pontedera è impegnativa anche nel chilometraggio (166 km) e siamo curiosi di valutare la tenuta dei nostri atleti sulla lunga distanza".

Dan.Vig.