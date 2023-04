Giussano fa la capolista Robbiano resiste venti minuti

Come da pronostico Giussano vince il derby contro Robbiano per 73-54. La partita è stata equilibrata nella prima parte, poi Foschini e compagne hanno preso il sopravvento. "Loro erano interessate al risultato, noi no perché siamo già matematicamente ai playoff – spiega l’allenatore delle foxes Aldo Corno – ne è nata una gara giocata per venti minuti punto a punto. La giocatrice che ha avuto un livello altissimo di rendimento è Sofia Lazareska, che ci ha sospinto verso il successo. In questo periodo stiamo caricando molto il lavoro fisico in vista della seconda fase di campionato per cui non abbiamo quaranta minuti nelle gambe di un gioco dispendioso di energie come il nostro, per fortuna contro Robbiano sono bastati venti minuti giocati al massimo". Contento a metà il vice allenatore della formazione bianconera Marco Fumagalli, che applaude il bel primo tempo disputato dal Robbiano: "Partita a due facce, abbiamo giocato benissimo per una buona ventina di minuti costruendo ottime azioni offensive, poi dopo l’intervallo abbiamo perso tre palloni di fila permettendo alle nostre avversarie di prendere una decina di punti di vantaggio grazie alla ferocia agonistica che noi non abbiamo. C’è amarezza per la sconfitta, ma sono contento perché abbiamo giocato a lungo alla pari contro una compagine che ha nel mirino la promozione in Serie A2".

Antonella Galimberti