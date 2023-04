Giacomo Villa in azzurro alla Liegi-Bastogne-Liegi

Si tinge di azzurro la strada di Giacomo Villa (nella foto). Il brianzolo della Biesse Carrera è stato convocato dalla Nazionale per la Liegi-Bastogne-Liegi della categoria under 23 che si correrà domenica in Belgio. Immensa la soddisfazione per Villa, classe 2002, che in questo avvio di stagione ha colto il successo nell’internazionale Trofeo Piva di Col San Martino e il quarto posto a Montecassiano in provincia di Macerata. È stata proprio la vittoria in Veneto ad attirare l’attenzione del ct Marino Amadori che si è detto ben contento di avere Villa nella sua squadra a difendere il tricolore nella classica della Doyenne. Una meritata convocazione quella di Villa che ripaga il corridore dei sacrifici che fa ogni giorno sui libri e in sella. Possiede ampi margini di miglioramento e in molti sono pronti a scommettere su di lui. In attesa della corsa delle Ardenne, Villa si gode questo momento speciale.

Dan.Vig.