Galvi, seconda chance C’è ancora un posto in B

di Roberto Sanvito

Questa volta la legge del Palafarè non è stata rispettata. Dopo 15 vittorie consecutive in via Caravaggio (e una sola sconfitta in tutta la stagione alla prima giornata di regular season) il referto rosa se l’è preso la Sansebasket che stacca anche il biglietto per la serie B Interregionale aggiudicandosi la serie, in rimonta, per 2-1. Dopo gara-1 dominata dall’Apl (ma contro un Sanse incompleto), gara-2 e gara-3 sono state combattute e avvincenti però sempre appannaggio del quintetto di Coccoli. Ma non finisce qui, perché la squadra di Sebastiano Fumagalli ha un’ultimissima possibilità di salire contro Iseo che, a sorpresa (complici assenze e infortuni), ha lasciato strada a Cernusco. I bresciani avranno il fattore campo a proprio favore e sabato sera gara-1 si gioca in riva al lago (mercoledì 7 gara-2 in Brianza alle 21, eventuale gara-3 ancora a Iseo domenica 11 alle 18). "La formula strana di quest’anno ci regala, per fortuna, un’altra opportunità contro una squadra forte ma con cui, forse, ci accoppiamo meglio rispetto Cremona. Sabato sera il rammarico era palpabile, il nostro è un gruppo storico e la promozione davanti a una bella cornice di pubblico sarebbe stata la giusta ricompensa, ma non è ancora detta l’ultima parola. Le energie sono agli sgoccioli, ma dobbiamo provarci", la carica del general manager Andrea Grazioli.

Fa un passo indietro e analizza la “bella“ di sabato caratterizzata da una serie di numeri strani come i falli fischiati (28-13 contro Lissone) e i tiri liberi tentati (34-5 ovviamente a favore di Cremona): "Devo dire che è stata una partita molto corretta, bella da vedere, pulita. Non c’è nulla di eclatante a livello arbitrale, mi sento di dire però che il metro è stato abbastanza strano. Vero, abbiamo commesso qualche ingenuità sottoforma di qualche fallo di troppo, ma nulla giustifica questa incredibile disparità. Che non si spiega. Detto questo, Sansebasket è una squadra talentuosa con molti giocatori già pronti per fare la B a partire da Bona oltre ai giovani Under 19 della Vanoli". Tornando alla questione falli, a farne le spese più di tutti è stato sicuramente Gatti, il condottiero di questi playoff, a quota cinque al 32’ e già a due nel primo quarto. Per lui “solo“ 13 punti, top scorer è stato Cristofori con 19. Nell’altra finale valida per il terzo turno si sfideranno Gazzada e i milanesi di Social Osa.