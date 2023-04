Galvi, a Opera trasferta ininfluente Il posto per i playoff è già sicuro

Ultimo turno ininfluente di stagione regolare per la Galvi Lissone che affronta la trasferta di Opera (palla a due domani alle 18) con in tasca il quarto posto che darà enormi vantaggi in chiave playoff con l’eventuale “bella” in casa praticamente dall’inizio alla fine. Un benefit non da poco per una squadra che prima della pausa di Pasqua contro Cermenate ha infilato la dodicesima vittoria consecutiva al PalaFarè di via Caravaggio. Le avversarie dell’altro raggruppamento sono avvisate; a proposito al primo turno (si parte subito il prossimo weekend) l’Apl dovrebbe incrociare una tra Social Osa Milano o Romano di Lombardia. Lo sapremo domenica. Intanto coach Fumagalli conta di recuperare il pivot Riccardo Collini, fuori già da qualche giornata, ma che potrebbe tornare tirato (quasi) a lucido per gli spareggi.

Volge al termine anche la prima fase del campionato di serie C Silver. Nel girone delle brianzole ci sono già i primi verdetti con l’Osal Novate (allenata dall’ex coach all’Apl Alessio Ascenzo) e ABC Cantù promosse nella futura C unica regionale. Per le altre ci sono i playoff, a partire dalla Fortitudo Busnago che chiuderà al terzo posto la regular season (peccato per gli infortuni) o la Italcontrol Team Villasanta che vuole il quinto posto ma che nel posticipo domenicale casalingo delle 21 dovrà chiedere strada alla capolista Novate che nonostante il primo posto in cassaforte da un mesetto non ha mai staccato il piede dall’acceleratore.

Ro.San.