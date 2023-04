"Folgore, così mi piaci Se non regaliamo niente vincere è più facile"

Come si fa a passare nel giro di cinque giorni dal perdere in casa col Breno a sbancare Brusaporto? La risposta, semplice, ce l’ha Giuliano Melosi. "Non abbiamo regalato un tempo ai nostri avversari. Siamo ripartiti, giovedì, dal secondo tempo di sabato e non è un caso che abbiamo vinto" dice il tecnico della Folgore che comunque riconosce come la sua squadra non stia ripetendo certi primi tempi del girone di andata. "Non abbiamo più quella brillantezza anche se penso sia più un discorso mentale. Paghiamo qualcosa negli scontri diretti, a Brusaporto c’era meno da perdere e abbiamo fatto la prestazione". Decisa dal solito Barazzetta. È stato per ampi tratti di questa stagione il nostro punto di forza. Questo per lui è un gol importante, lo ricaricherà".

Ieri mattina una seduta defaticante, poi tre giorni di riposo fino alla ripresa di martedì.

Ro.San.