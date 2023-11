Folgore a due velocità: "Basta distrazioni"

Per la seconda vittoria di fila della sua gestione bisogna ancora attendere. Ma a ben vedere due vittorie di fila in questa stagione, indipendentemente da Simone Crippa, la Folgore Caratese non le ha ancora ottenute e ben si sa che per guadagnare terreno in classifica fare un filotto è l’unica strategia valida ed efficace. È anche vero che davanti non si corre ad alta velocità. Il Caldiero ha perso il derby veneto con la Clivense che giovedì a Verano sembrava quasi allo sbaraglio, il Brusaporto è stato bloccato in casa dal Club Milano, ora in testa c’è l’Arconatese e nessuna sembra intenzionata, per ora, a prendere in mano la situazione. A Casatenovo gli azzurri sono andati sotto dopo pochi minuti, come pochi minuti dopo l’hanno raddrizzata grazie a una perla di Scapuzzi.

"Ma sono arrabbiatissimo per il gol subìto sugli sviluppi di una rimessa laterale, bisognava stare molto più attenti nel frangente anche perché sapevamo che contro la Casatese poteva essere una situazione insidiosa", dice mister Crippa che poi loda lo spirito della sua squadra: "Abbiamo reagito bene e trovato un gran gol. Abbiamo fatto passi avanti sotto l’aspetto del gioco e della prestazione. Peccato per quel gol fallito poco prima di andare al riposo. Nel secondo invece abbiamo perso un po’ le trame. Ci manca ancora la necessaria lucidità per esprimere con costanza il nostro gioco".

Ro.San.