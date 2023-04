Fair play in campo, il Monza segna con il portiere a terra ma poi lascia fare gol al Milan: applausi

Monza, 4 aprile 2023 – Esistono anche le belle storie sui campi di calcio dei settori giovanili. Non solo deprecabili atti di violenza sempre più, purtroppo, all’ordine del giorno, ma anche gesti di fair-play che vanno giustamente segnalati.

L’ultimo, in ordine temporale, riguarda la squadra Under 17 del Monza opposta nel fine-settimana sui campi del centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello ai pari età del Milan.

Qualcosa di più di un derby, per chiari motivi. Partita bella, combattuta, tra due delle formazioni più forti del campionato: il Milan è secondo in classifica, il Monza è reduce da tre vittorie di fila.

Sul punteggio di 1-1 i biancorossi mettono la freccia grazie al gol di Mereghetti che però al momento di insaccare non si accorge che il portiere milanista Colzani è a terra dolorante per uno scontro in area sugli sviluppi del traversone precedente.

Vito Lasalandra, il tecnico dell’Under 17 monzese se ne avvede immediatamente, chiama a sé i suoi ragazzi e dice loro di “restituire” il gol agli avversari. Palla al centro e Bonomi, del Milan, insacca indisturbato il 2-2 tra gli applausi del pubblico. Per la cronaca, il match è stato vinto 3-2 dal Monza…