Doppio impegno veneto per la Namedsport con gli Élite e Under 23

Doppio impegno in Veneto per la squadra dilettantistica Namedsport Uptivo. Il via stamane, con la classica nazionale denominata Vicenza-Bionde, partenza da Soave e arrivo a Bionde di Salizzole, in provincia di Verona, dopo 164 chilometri. Si presenteranno ai nastri di partenza (ore 14) i corridori Bramati, Festa, Rinaldi e Valsecchi. Domani la squadra brianzola di élite e under 23 è attesa a Sant’Ambrogio di Valpolicella dove verrà assegnato il Gran Premio General Store, gara a carattere nazionale di 157 chilometri. Sulla linea di partenza ci saranno sei atleti: Bramati, il danese Nordal, Olivieri, Santamaria, Stucchi e Valsecchi.

Dan.Vig.