Cesare Castellani secondo alla Mini-Parigi Roubaix

I giovani corridori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin hanno avuto l’onore e la grande emozione di pedalare sui tratti di pavè della mitica Parigi-Roubaix, in particolare il celebre Carrefour de l’Arbre. Domenica scorsa c’è stata la Mini-Parigi Roubaix per la categoria Esordienti (13-14 anni) che ha visto protagonisti i brianzoli della formazione di Seveso. Cesare Castellani ha sfiorato il successo ottenendo un bellissimo secondo posto al termine di una corsa impegnativa e difficile svoltasi sulla distanza di 30 chilometri. Castellani ha chiuso la prova nel velodromo d Roubaix con 38’’ di ritardo dal belga Sander Willems (KVC t Meetjesland) che ha coperto la distanza in 59 minuti e 2 secondi. Il corridore di Fino Mornasco ha regolato in volata il compagno di fuga Lois Jouvrot, francese della CCM. Degli altri “Fiorin” in gara, 12simo Lorenzo Milani, 72simo Mattia Radice, 76simo Giulio Moretto. Per i ragazzini di Daniele Fiorin una bellissima esperienza in un contesto storico e affascinante come quello di Roubaix.

Dan.Vig.