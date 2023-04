Basket C Gold, Galvi Lissone sul filo Contro Romano sarà ritorno di fuoco

Il primo round dice Galvi Lissone. Ma dice anche che sarà una serie combattuta, agonistica (molto) e giocata sul filo di equilibrio. La squadra di Sebastiano Fumagalli allunga a quota 13 gare la striscia di imbattibilità casalinga, ma mai come questa volta contro Romano di Lombardia ha rischiato di cadere (67-66). Del resto si chiamano playoff non per caso. E domani alle 17.30 si replica a campi invertiti o quasi perché Romano non ha a disposizione il PalaFacchetti di Treviglio e ha trovato ospitalità a Bernareggio (proprio prima del match della Brianza Casa Basket) per gara-2. Da valutare nelle fila lissonesi le condizioni di Tomba, uscito malconcio già nel primo tempo e quelle di Collini rientrato dopo un mese di stop con un paio di allenamenti nelle gambe.

Anche in C Silver i playoff entrano nel vivo e la Fortitudo è già sul 2-0 contro Daverio; oggi alle 21 i collegiali hanno il match-point per chiudere la serie. Situazione di perfetta parità dopo due gare tra Villasanta e Chiari. Al +21 iniziale dei brianzoli in gara-1, la formazione bresciana ha risposto con un 82-65. Stasera alle 21.30 in via Villa gara-3 che come spesso accade indirizza la situazione da una parte o dall’altra. Si complicano invece le cose per la Poli. Varedo sotto 2-0 contro gli Aironi Robbio in una serie fin qui a senso unico. Stasera alle 21.15 è in programma gara-3 che potrebbe dare ai pavesi la qualificazione.

Ro.San.