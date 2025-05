Rimadesio sfida Fiorenzuola in gara 1: ingresso gratuito per i tifosi al PalaFitLine

Probabilmente non è ancora stata smaltita l’amarezza per la sconfitta in gara 5 del primo turno di playout in casa Rimadesio. Specie per come è maturata, dopo un tempo supplementare raggiunto segnando sei punti nei dieci secondi finali dei tempi regolamentari. Se a questo aggiungiamo che il canestro di Rieti è arrivato a fil di sirena su rimbalzo difensivo di una guardia, il quadro dei rimpianti è completo. Al netto di tutto questo si torna in campo oggi al PalaFitLine per gara 1 della seconda serie contro Fiorenzuola. Palla a due alle 18. La società bluarancio ha nuovamente deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti i tifosi – sarà così anche in gara 2 martedì sera – per provare a spingere in massa Mazzoleni & compagni al successo. E non sarà affatto semplice al cospetto di una squadra più riposata (ha perso il primo turno 3-0 contro Latina) e che in stagione regolare ha battuto in entrambe le occasioni i bluarancio.

Insomma, le prospettive non sono allettanti, ma questi playout di serie B Nazionale ci hanno insegnato che tutto può accadere ed è a questo che si aggrappa l’ambiente desiano in chiave salvezza. Non sembrano avere lasciato strascichi fisici le cinque gare contro Rieti; coach Gallazzi dovrebbe dunque avere a disposizione l’intero roster contro i Bees.

Ro.San.