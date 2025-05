Leon Arena ospita i playoff nazionali: sfida decisiva per la serie D

Superata di slancio la fase regionale dei playoff, la Leon allarga i confini e comincia oggi con la sfida delle 16 alla Leon Arena di Vimercate gli spareggi su scala nazionale che mettono in palio sette posti in serie D. Due turni con gare di andata e ritorno, nella migliore delle ipotesi si giocherà fino al 15 giugno. Quello che vuole fare Riccardo Ghidelli che da quando ha preso il posto di Joelson non ha mai perso e che a suon di vittorie si è guadagnato la riconferma anche per il prossimo anno, indipendentemente dalla categoria che si andrà a disputare. La prima avversaria è il Tamai, seconda forza del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia perso in volata di un solo punto contro il San Luigi (63 punti contro 62). Squadra che sostanzialmente vince (19 volte su 34 giornate) o perde (10) e pareggia poco (5): un po’ come era la Leon nel girone di andata. Ma sta attraversando un momento molto buono visto che l’ultimo ko risale a oltre due mesi e mezzo fa. "Squadra seria, forte, sono tre anni che arriva seconda in Friulia Venezia Giulia, con uno zoccolo duro di giocatori e un allenatore esperto. Bisognerà fare molta attenzione sulle palle inattive", descrive così, sinteticamente, il Tamai mister Ghidelli che intanto tesse le lodi alla sua Leon.

"Sono orgoglioso dei miei giocatori, per applicazione e disponibilità. Erano due partite delicatissime, pericolose, ma la risposta del gruppo è stata perfetta. Ora cambia un po’ tutto, si ragiona sui 180 minuti e non più sulla partita secca con due risultati a disposizione su tre; significa che tempo per rimediare ce n’è, ma noi non vogliamo rimediare, ma chiudere se c’è l’opportunità di farlo". Domenica decisiva per la Fucina che deve guadagnarsi la permanenza in Eccellenza nella gara di ritorno dei playout contro l’Olginatese, ma che parte da una situazione di vantaggio visto l’1-1 dell’andata in provincia di Lecco e la miglior posizione di campionato che in caso di parità di gol segnati le garantirebbe la salvezza. Devono, quindi, vincere i bianconeri per non scivolare in Promozione. Allo stadio Superga entrano gratis i ragazzi sotto i 18 anni e un accompagnatore per ogni atleta del settore giovanile in divisa ufficiale.