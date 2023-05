Agrate alla finale a tre Si comincia da Treviglio

Vincere il campionato di serie D di basket quest’anno e ottenere la promozione nella C unica regionale è una vera a propria impresa. Solo in due ce la fanno e occorre prima arrivare nei primi due posti di stagione regolare, poi vincere una serie al meglio delle cinque gare e infine aggiudicarsi un gironcino all’italiana a tre squadre. Ed è proprio qui che è arrivato il Basket Agrate, abituato alle finali e ad arrivare fino in fondo, atteso dalle sfide con Rovello Porro e Scuola Basket Treviglio che dopo cinque combattutissime gare ha estromesso il Basket Biassono. Anche Agrate ha dovuto lottare fino alla fine contro Tazio Magni Gussola che per il secondo anno di fila viene eliminata dai Canarins ai playoff. Decisiva nel weekend scorso gara-5 vinta dai brianzoli 66-47 dopo 40 minuti a senso unico con i 22 punti di Mentasti.

E domani inizia il mini-girone di finale con in palio la promozione. Subito in campo e subito obbligata a vincere Agrate che alle 21 riceverà Treviglio. La perdente se la vedrà in settimana con Rovello, la vincente nel prossimo fine settimana.

Ro.San.