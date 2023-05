Monza, usura a tasso del 190%: sequestrati denaro e Rolex per 225 mila euro allo strozzino

Il sequestro, eseguito d'urgenza e convalidato poi dalla Procura di Monza e dal gip, è coinciso con la conclusione delle indagini a carico dell'uomo, con precedenti anche per estorsione, accusato di aver applicato tassi di interesse oltre il 190% a diverse persone.

Tra loro anche un commercialista brianzolo che ha dichiarato alle Fiamme gialle di aver ricevuto un prestito di 45 mila euro e di averne poi versati 73 mila solo di interessi.

Le Fiamme gialle, partendo dai precedenti di polizia, anche per estorsione dell'uomo, hanno eseguito accertamenti patrimoniali sull’indagato e sul suo nucleo familiare, anche mediante il monitoraggio dei social, da cui emergeva uno stile di vita assolutamente sproporzionato rispetto a quanto ufficialmente dichiarato al Fisco, per il quale risultava formalmente nullatenente, ed alla reale ricchezza disponibile, tra cui autovetture di grossa cilindrata e altri beni di lusso. A questo si aggiungevano frequenti versamenti di denaro contante e ripetuti accessi in una cassetta di sicurezza bancaria.

Alla fine è scattato il sequestro preventivo d’urgenza (successivamente convalidato sia dal Pubblico Ministero, sia dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, oltre che vagliato positivamente dal Tribunale del Riesame) di denaro contante per 130mila euro e sette orologi Rolex dal valore complessivamente stimato di oltre 95mila euro.