Ilaria Salis candidata alle Europee: “Antifascismo sarà sempre la mia bussola”

Monza – "Non sono una politica di professione, ho sempre fatto politica dal basso: nei movimenti, nelle lotte sociali e fra le persone comuni. Continuerò a dare respiro e forza ai temi e alle battaglie che hanno caratterizzato la mia storia: l' antifascismo sarà sempre la bussola che orienterà il mio agire". Queste le parole di Ilaria Salis sul suo profilo Instagram. La maestra brianzola, agli arresti domiciliari a Budapest, è candidata alle elezioni europee con la lista di Alleanza Verdi e Sinistra.

"La storia e il presente d'Europa parlano chiaro: la battaglia contro l'oppressione e le discriminazioni è la più importante per vivere come persone libere ed eguali. Ho provato sulla mia pelle che il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. E nei mesi passati là dentro ho riflettuto parecchio sulle reali implicazioni di questa frase. Perciò voglio sostenere i diritti umani delle persone detenute ed oppormi alle umiliazioni, alle privazioni e ai soprusi che subiscono nelle carceri d'Italia e d'Europa. Sono un'insegnante, amo il mio lavoro e vedo in esso un alto valore sociale. Contro la politica dei tagli e lo svilimento dei saperi, voglio rivendicare il diritto universale a un'istruzione di qualità. La scuola e la cultura sono l'investimento sociale più importante. La ricchezza c'è e deve essere condivisa, l'ambiente deve essere tutelato, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici rispettati ed ampliati, e nessuna mai più subordinata al dominio patriarcale. Che la solidarietà, e non la paura, diventi il faro d'Europa!".