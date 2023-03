Monza, nigeriano richiedente asilo morde poliziotto al Centro di accoglienza

L'extracomunitario è stato fermato dalla polizia



Monza, 9 Marzo 2023 - Un richiedente asilo nigeriano di 36 anni con disturbi psichiatrici ha provocato il caos al Centro di accoglienza per stranieri, mordendo un poliziotto e rischiando di fare investire un altro agente. La chiamata è arrivata alla Polizia di Stato di Monza da un addetto alla consegna dei pasti ai migranti a cui il nigeriano bloccava il cancello di accesso non permettendogli di uscire.

I poliziotti sono intervenuti e sono riusciti a fare uscire l'addetto ma, improvvisamente, il 36enne ha cominciato ad andare in escandescenza, spintonando con violenza i due agenti, che faticavano a contenerlo. Ne è nata una colluttazione, in cui il nigeriano ha fatto cadere a terra uno dei poliziotti, rischiando che questi venisse travolto da un camion che stava transitando e causandogli una contusione al ginocchio e poi ha morso un dito all'altro poliziotto, rischiando di tranciarlo se l'agente non avesse indossato il guanto di protezione. Dopo aver bloccato il 36enne, i poliziotti hanno scoperto dal responsabile della struttura che l'uomo era in cura al Cps per disturbi psichiatrici ma, da giorni, stava rifiutando di assumere i farmaci prescritti. I poliziotti sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza e dimessi con prognosi da 5 a 7 giorni, mentre il nigeriano è stato ricoverato nel reparto psichiatrico e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.