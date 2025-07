"Storico accordo alla Rovagnati”: il noto marchio di prosciutti assume 140 persone

Biassono (Monza e Brianza) - Raggiunto un accordo alla Rovagnati sulle assunzioni. L'azienda alimentare brianzola, titolare del noto marchio di prosciutti, si impegna ad assumere al suo interno 140 lavoratori su 300 in appalto nei siti di Biassono e Villasanta (Monza Brianza). Lo comunicano le organizzazioni di categoria di Cgil e Cisl, che sottolineano come "dopo decenni di affidamenti di diverse fasi della produzione ad altre aziende, Rovagnati inverte la rotta e firma un accordo per internalizzare i lavoratori".

In base all'intesa Rovagnati ha già assorbito i primi 97 addetti già operanti nel sito di Villasanta. Gli altri 44 invece, che fanno riferimento allo stabilimento di Biassono, verranno assunti dal prossimo anno e passeranno dal contratto nazionale della logistica a quello applicato alle aziende della produzione alimentare industriale.