Legni pregiati, marmi, seta e madreperla: la Riva di Meda arreda le case più lussuose del mondo

Meda (Monza e Brianza) – Ogni pezzo è un’opera d’arte. Mobili che vestono di un fascino principesco case e palazzi. Alla Riva Mobili d’Arte di Meda nata dal 1950 mani esperte realizzano ogni prodotto con un’eccellenza e un lusso incredibili. Manufatti che tolgono il respiro, creati manualmente con processi che vanno dalla fusione del bronzo, in oro e madreperla, fino alla plissettatura della seta intorno ai preziosi divani e sedute. Pezzi unici, omaggio alle grandi scuole di arti applicate e alle eccellenze dell’artigianato made in Brianza. L’azienda medese ha 40 dipendenti tra impiegati e operai specializzati. I mercati di riferimento? Emirati Arabi, Cina e Russia. "Quando chiudiamo un contratto, firmiamo anche la privacy, abbiamo clienti davvero importanti, ma non è possibile parlarne – chiarisce Francesco Riva –. Realizziamo pezzi unici in tutto il mondo, ma occuparmi di progetti unici è sempre una grande emozione".

"Copri pianoforte, tavoli da biliardo, tappeti o sculture, controsoffitti o pareti anche intarsiate d’oro e madreperla, anche il marmo è pregiatissimo. Ogni capriccio da noi è sempre realizzato nei minimi particolari – assicura il titolare –. All’estero chi ha possibilità economiche vuole l’arredo, i vestiti, l’auto e il cibo italiano. Il made in Italy è sinonimo di eleganza e storia della bellezza".

La storia “griffata“ Riva inizia negli anni Cinquanta, quando Felice, il padre di Francesco, fonda la ditta M.A. RIVA, una piccola bottega che fabbrica principalmente complementi d’arredo. Nel corso degli anni l’attività da piccola bottega artigiana diventa azienda. E alla fine degli anni Novanta, Francesco, dopo aver iniziato a imparare il mestiere in ditta con papà, Riva Mobili d’Arte, un’azienda che, fedele alla tradizione familiare e all’artigianalità, unisce alla passione per la propria arte la continua ricerca, per realizzare collezioni di mobili classici senza tempo, esclusivi e di alta qualità. Nel 2010, nasce Rivatelier, un nuovo brand dedicato al settore contemporaneo.

"Lavorare al fianco di mio padre mi ha permesso di imparare molto – confessa Francesco Riva –: il rispetto per il lavoro, la passione e l’amore nel creare, ma soprattutto la voglia di fare sempre meglio, giorno dopo giorno. È per me un onore portare avanti il suo lavoro e rappresentare oggi con i miei prodotti l’autentico Made in Italy. C’è una reale fusione tra me e i miei prodotti e forse è questo che li rende così speciali".

Tutta la produzione, tipicamente artigianale, avviene all’interno della struttura che si sviluppa su una superficie di oltre 8.000 metri quadrati. L’azienda ha all’attivo diverse collezioni, realizzate selezionando solo le essenze più pregiate ed esclusive, destinate a diversi ambienti della casa, oltre a tappeti, luci, tessuti. Oltre alle collezioni, l’azienda, grazie a Riva Contract, è in grado di realizzare progetti personalizzati, realizzando i desideri e i sogni dei clienti più esigenti. L’innovazione, la ricerca e il rimanere fedele all’eredità del marchio, l’eleganza e la cura dei dettagli, l’unicità del design hanno permesso a Riva Mobili d’Arte di essere, oggi, un punto di riferimento nel mercato dell’arredo di lusso a livello mondiale.