La crisi Candy e il piano Haier: addio lavatrici, arrivano logistica e 100 licenziamenti Stop alla produzione a Brugherio il 30 giugno, via ai kit per la riparazione e la rigenerazione di elettrodomestici: la riconversione secondo i cinesi dello storico sito con 1.100 addetti. Tavolo in corso con i sindacati