Addio a Paolo della Boffi Cucine, azienda che ha rivoluzionato il design. Il ricordo sui social: era il numero uno

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 17 maggio 2025 – È morto Paolo Boffi, dell’omonima azienda brianzola produttrice di cucine e di arredamento sinonimo di eccellenza mondiale del design del Made Brianza. L’ultimo saluto è previsto martedì 20 maggio a Cesano alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. A Cesano viveva ed era stato anche assessore. Un ultimo saluto sarà anche possibile a Lentate sul Seveso nella sede della Boffi in via Oberdan domani domenica dalle 14 alle 19 e lunedì dalle 9.30 alle 19.

Insieme ai ai due fratelli Dino e Pier Ugo a Partire dagli anni Sessanta aveva rivoluzionato il design applicando innovazione e tecnologia nell'azienda aperta nel 1966 dal padre Piero Boffi.

Negli anni Ottanta Paolo Boffi, si era affidato al talento Piero Lissoni, architetto e designer, e a Roberto Gavazzi nel ruolo di amministratore delegato. Da allora l’azienda diventa un brand internazionale con 24 showroom in tutto il mondo.

guzzi cesano Paolo Boffi

Molti i messaggi di cordoglio sui social, anche dai suoi operai, “ grande imprenditore che ha saputo coniugare il design e la qualità, nel settore delle cucine, divenendo il numero uno al mondo”. “ Oggi ci lascia Paolo uno dei creatori dell'azienda Boffi Cucine. Lo chiamo Paolo perché con noi operai si è sempre comportato da amico, un'immensa umanità in tutti questi anni in Boffi a lui va il mio pensiero ed il mio abbraccio. Ciao Paolo ovunque tu sia la serenità e l'ironia che da sempre ti accompagna”.

"Paolo Boffi ……. – ricorda in un post lo Studio Gianella – sei stato per me non solo un grande Amico , ma soprattutto una figura paterna . Oggi mi hai lasciato e come ne parlavamo ridendo tra un risottino e l’altro di quando sarebbe avvenuto il tuo triste momento ….., come dicevi …. sto guardando tutte le nostre foto , dei progetti che abbiamo realizzato insieme, dei momenti felici a degustare cibo e vino top , sono veramente tantissimi ricordi bellissimi …… sono ricordi di 42 anni , mi hai insegnato tutto quello che papà Gigi non ha potuto insegnarmi perché scomparso a 57 anni.Ciao Paolino ti ringrazio di tutto ….. ti voglio bene”