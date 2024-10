Monza vuole “sfruttare” il turismo milanese. Due protocolli con la metropoli per deviare in Brianza i flussi di visitatori

Monza – Le città di Monza e Milano unite nel turismo. Una piccola rivoluzione è stata sottoscritta ieri al Comune di Monza, grazie a due distinti protocolli d’intesa che - coinvolgendo tanti attori locali del settore turistico e le associazioni economiche dell’impresa e del commercio di entrambe le realtà lombarde - mirano a rafforzare l’offerta turistica e congressuale della città di Teodolinda. L’idea alla base, non difficile da intuire, è quella di cercare di far confluire almeno una parte degli enormi flussi del turismo milanese sulla vicina Monza, andando a consolidare il rapporto di collaborazione tra le due città, finora poco valorizzato.

Il primo accordo mira allo sviluppo di un sistema di pass turistico integrato con il capoluogo milanese, l’altro alla promozione di Monza come destinazione per il turismo congressuale (delle Convention Bureau) e di grandi eventi. Il primo protocollo impegna le parti ad analizzare le possibili sinergie e sviluppare un unico pass che colleghi le principali attrazioni di Monza a quelle di Milano. Sull’app che costituisce il pass, dal nome YesMilano City Pass, oltre alle tante attrazioni culturali e museali milanesi - che con l’attivazione dello stesso sono visitabili per tre giorni al costo di 60 euro per la tariffa standard (comprendente i musei pubblici più uno privato) o di 90 euro per la tariffa all inclusive (tutti i musei pubblici e privati) - sarà inserita una finestra monzese, dalla quale sarà possibile prenotare le visite ai musei e ai luoghi culturali del capoluogo brianzolo con tariffe agevolate (per Musei civici, Museo del Duomo, Cappella espiatoria, Villa Reale, Autodromo, Museo etnologico di Monza e Brianza).

La collaborazione chiave è con Milano & Partners, la società che gestisce il turismo meneghino, anche se l’app del pass turistico è gestita da Vox, concessionario di Milano & Partners. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle attrazioni turistiche di Monza, collegandole alle iniziative già attive a Milano.

Il secondo protocollo d’intesa firmato ieri mira a rafforzare la posizione di Monza nel settore Mice (Meeting, incentive, congressi ed eventi), grazie alla collaborazione con YesMilano Convention Bureau, gestito sempre da Milano & Partners. L’accordo si focalizza sull’analisi delle collaborazioni tra gli attori locali - punti di interesse, strutture alberghiere, musei e spazi per eventi - al fine di promuovere Monza come una destinazione di eccellenza per particolari eventi e congressi collaterali a quelli principali che avvengono a Milano.

L’integrazione con il sistema fieristico e congressuale del capoluogo lombardo permetterà così di attirare eventi di rilievo nazionale e internazionale anche a Monza, soprattutto nelle sue location più esclusive, come la Villa Reale, i teatri cittadini e le strutture alberghiere di alto livello. “Anche in tema di attrattività consolidiamo la nostra alleanza con Milano, presentando la nostra città come un riferimento turistico e congressuale nazionale e internazionale, in grado di elaborare offerte autonome o in partenariato rispetto alla grande metropoli”, commenta il sindaco di Monza, Paolo Pilotto.

“Monza ha iniziato un percorso di crescita turistica nel 2015 partendo dalla connessione con Milano, con Expo, e non si è più fermata – osserva Carlo Abbà, assessore al Marketing territoriale, Commercio e Turismo di Monza –. In quel momento sono state riaperte la Villa Reale e la Cappella degli Zavattari in Duomo ed è partito un percorso virtuoso con un nuovo sito web e gli infopoint. Intendiamo ora posizionare Monza e Milano come un unico hub turistico e congressuale di eccellenza”.