Zanchettin, dinastia di legnamè: dalle prime farmacie da campo alle “boutique“ delle medicine

Seveso (Monza e Brianza) 28 ottobre 2024 – Con la forza della passione. Riccardo e Roberto, i due fratelli alla guida dell’azienda di famiglia, non hanno dubbi: la Zanchettin soltanto grazie a questo “motore“ ha raggiunto traguardi che nessuno avrebbe osato immaginare quando 60 anni fa tutto è iniziato. Oggi l’azienda è leader nella realizzazione di arredamento su misura per le farmacie, nome conosciuto nel settore a livello nazionale.

“Nostro padre – ha spiegato Roberto Zanchettin – che ha avuto il merito di fondare l’azienda e farla diventare ciò che è oggi, ha voluto lasciarci un insegnamento importante. Amava ripeterci che nella vita non si lavora soltanto per il soldo: l’importante è lasciare un segno. Il soldo verrà di conseguenza”. La Zanchettin un segno l’ha lasciato di certo, molto probabilmente spingendosi anche ben oltre quelle che potevano essere le aspettative del fondatore Amedeo Zanchettin, mente dell’azienda, con il braccio operativo rappresentato dal fratello Pietro. Erano arrivati in Brianza, la terra del mobile e del legno arredo.

Era la loro collocazione ideale: della Brianza hanno incarnato subito lo spirito, facendo loro quelle che sono le fondamenta di questa terra, ovvero la famiglia e il lavoro. Hanno fatto anche di più: sono diventati involontariamente gli ambasciatori dei valori brianzoli, visto che la loro dimensione è ben presto passata da quella di falegnami locali ad azienda nazionale, pur conservando le caratteristiche dei nostri artigiani. Lavorano non solo cercando di fare bene, ma anche sentendo la responsabilità di dover operare in questo modo. Alle capacità professionali si aggiunge il merito di aver conservato l’anima famigliare. In azienda, negli anni, si sono aggiunti Roberto e Riccardo, figli di Amedeo, ora pronti a traghettare l’attività verso la terza generazione. Ma tutta l’azienda è una grande famiglia: a tal punto che venerdì sera sono stati i titolari a commuoversi mentre premiavano i dipendenti con almeno 15 anni di servizio.

Dalla fondazione del 1964, seguita dalla costruzione della sede aziendale in via Ronco Nuovo dieci anni più tardi, l’azienda ha vissuto uno dei suoi momenti più tristi nel 2001 con la scomparsa di Pietro, uno dei due fondatori. L’innesto dei due figli di Amedeo, entrati nel consiglio di amministrazione nel 2004, ha però portato nuova linfa. Spirito nuovo, concezione moderna del lavoro, hanno spinto l’azienda a esplorare nuovi mercati e a collaborare con professionisti affermati, cimentandosi anche nell’arredamento di strutture alberghiere, nell’allestimento di navi, con un raggio di azione fino a quel momento sconosciuto: lavori eseguiti dal Nord Europa fino all’Africa. Il loro mondo, tuttavia, è soprattutto quello delle farmacie. In occasione delle emergenze che hanno flagellato l’Italia, è stata proprio la Zanchettin, vista la competenza, ad allestire velocemente la farmacia da campo da mettere a disposizione della protezione civile. Roberto e Riccardo hanno lasciato il segno, così come avrebbe voluto il papà. “Questa celebrazione dell’anniversario – ha spiegato il figlio Roberto – è dedicata a lui. Avremmo voluto festeggiare il cinquantesimo, ma il nostro papà è scomparso poco prima”.