Ucciso dopo lite per gelosia, choc a Garbagnate: “All’improvviso quei botti. Ho capito che qualcuno stava sparando”

Garbagnate (Milano), 27 ottobre 2024 - "Sembrava di essere nel far west, ho sentito dei botti, all'inizio ho pensato fossero dei petardi lanciati da ragazzini, poi quando ho capito che qualcuno stava sparando sono rientrato in casa". E' il racconto di un vicino di casa di Walter Budri, il 78enne che nella notte tra venerdì e sabato ha ucciso Hakaj Dritan, 45enne di origine albanese. Una lite tra uomini per gelosia, nell'appartamento di via Varese di Garbagnate milanese, finita nel sangue.

Pare infatti che non fosse la prima volta che i due litigavano per la stessa donna, una 45enne albanese, sposata con Budri ma che aveva una relazione extraconiugale con l'albanese. Qualcuno racconta di averli sentiti discutere più volte, pare che una volta siano intervenuti anche i carabinieri. Qualcuno descrive il 45enne come un uomo violento.

Anche la notte tra venerdì e sabato, intorno alle tre, l'albanese ha avuto l'ennesima lite con il pensionato che ha estratto una pistola Beretta calibro 22 regolarmente denunciata, ma detenuta illegalmente al suo domicilio, e ha esploso 4 colpi d’arma da fuoco. La vittima, colpita da un solo proiettile al torace, è deceduta sul posto per le ferite riportate. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Hakaj.

Il 78enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario dai carabinieri della compagnia di Rho. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho pare che l'ennesima lite sia scaturita dall’aggressione subita dalla donna da parte del suo connazionale, anche in presenza del figlio minore della 51enne.