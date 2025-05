Semi di bene: 40mila euro per la solidarietà

rMONZANasce dalla collaborazione tra UniCredit e Csv Mls (Centro di servizi per il volontariato di Monza, Lecco, Sondrio) il bando “Semi di bene”, con cui UniCredit mette a disposizione 40.000 euro a sostegno di quattro progetti di enti del Terzo settore di Monza e Brianza. "Questa collaborazione è un chiaro esempio di economia sociale, fonte di sviluppo e di sinergia tra privato sociale e istituti bancari per il benessere della collettività, in una fase storica complessa come quella attuale – sottolinea Filippo Viganò (foto), presidente di Csv Mls -. Sostenere la progettualità del volontariato significa essere lungimiranti. Siamo grati ad UniCredit per aver scelto la rete dei Csv quale riconosciuto e solido ponte di raccordo tra associazioni e comunità". "Il volontariato è un pilastro centrale della società civile e noi, come UniCredit, vogliamo continuare a fare la nostra parte.La collaborazione tra UniCredit e Csv Monza nasce per dar vita a nuove opportunità di sostegno al Terzo settore", conferma Marco Bortoletti, regional manager di UniCredit Lombardia. I quattrp progetti selezionati con il bando “Semi di bene” dovranno promuovere il welfare locale, con una ricaduta su Monza e Brianza. Contributo base: 8.000, 6.000, 4.000 e 2.000 euro per i migliori progetti presentati che potranno essere raddoppiati, tramite la raccolta fondi sulla piattaforma “IlMioDono” di UniCredit. Possono partecipare: gli Ets con sede legale e operativa a Monza e relativa provincia iscritti al Registro del Terzo settore e le Onlus iscritte nell’Anagrafe unica delle Onlus, che operino anche tramite volontari. Termine ultimo di partecipazione: martedì 20 maggio.C.B.