“Incontragiovani‘, stop del Comune: "Impossibile gestire i ragazzi"

Chiude fino a data da destinarsi il centro “Incontragiovani” di viale Lombardia 214 a causa di bande di ragazzi troppo agitati, non gestibili da educatori in continuo turnover, per cui è stato più volte necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Così la giunta, con delibera del 30 aprile scorso, ha deciso di chiudere il centro, prendendo atto di alcune criticità legate alla gestione dei servizi per le politiche giovanili.

“Incontragiovani” in viale Lombardia, sportello Informagiovani e la cooperazione alle attività della ludoteca comunale sono i tre uffici, gestiti dal consorzio CS&L (cooperative Koinè ed Atipica), che offrono percorsi verso l’autonomia e la responsabilità individuale, proposte per l’acquisizione di competenze personali e sociali, verso la transizione alla vita adulta e la partecipazione alla vita locale. "L’imprevedibile instabilità dell’equipe educativa (problema trasversale a molti appalti relativi alle politiche educative) - scrive il sindaco Roberto Assi, che gestisce direttamente le politiche giovanili -, la reiterata frequentazione di utenti dagli agiti distruttivi (che ha implicato il coinvolgimento delle forze dell’ordine in modo non più fisiologico, ma patologico), la crescita demografica significativa di giovani con diverse provenienze socio-culturali (che continuamente richiede una rinegoziazione delle regole di convivenza) hanno configurato la necessità di ripensare il servizio per renderlo più adeguato alle condizioni reali del disagio attuale di giovani e giovanissimi". Quindi l’amministrazione comunale e il gestore uscente hanno concordato di non rinnovare la convenzione in essere. Continuano gli altri due servizi.

Tenendo conto del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, le cui azioni hanno scadenza 31 ottobre 2025, e volendo onorare il patto di cooperazione sottoscritto con Monza e Villasanta circa le politiche giovanili (patto in scadenza a maggio 2026), il Comune continuerà a garantire almeno fino a maggio 2026 lo sportello Informagiovani, allestito a Palazzo Ghirlanda. Sempre a Palazzo Ghirlanda, per lo stesso periodo, verrà garantita continuità alla parziale collaborazione per la gestione della ludoteca “AL27 – Ars Ludica”, in modo che i giovani possano trovare accoglienza in questo periodo di transizione. L’educatrice di riferimento di entrambi i servizi (Informagiovani e ludoteca) sarà infatti presente a Palazzo Ghirlanda, al fianco dei bibliotecari, da martedì a venerdì, dalle 16 alle 19 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.