Yoga e caprette. Tutti pazzi per la natura

Yoga con le caprette e raccolta delle fragole, in Brianza tutti pazzi per la natura: doppio appuntamento nel fine settimana con Xnatus, la rete green creata da Matteo Villa, il re dell’orto condiviso nato durante il Covid, per offrire a tutti opportunità di divertimento sostenibile.

Tutt’altro che una moda per gli amanti della natura alla ricerca di nuove esperienze a contatto con piante e animali. Sabato e domenica da contadini per rigenerarsi e rimettersi in armonia con se stessi, dimenticando per qualche ora la vita frenetica di tutti i giorni, "ma anche un modo per riflettere sulla bellezza che ci circonda e sul nostro impegno per conservarla", dice Villa. È lui il grande costruttore di ponti fra le realtà agricole del Vimercatese che ha lanciato tante attività che prima rimanevano in sordina. Perché? "Per vivere quel che il territorio offre", spiega l’ideatore della famiglia allargata che piace tanto al pubblico.

"Una lezione verde sul campo, un modo per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente e in qualche modo anche per prevenire i problemi legati al cambiamento climatico. Queste giornate aiutano a riflettere su piccoli gesti quotidiani che perorano la causa". Appuntamento allora a domai all’azienda I Runchett di Ronco (via Cascina Lucchese, 21) per una mattina dedicata alla pratica orientale più amata accanto alle dolcissime caprette: un’esperienza da non perdere. E per i golosi a fine meditazioni ci sono anche degustazioni (prenotazioni obbligatoria su whatsApp al 346 5123266). Domenica, stessa filosofia, genere diverso: raccolta delle fragole all’Azienda agricola di Maria Sangalli a Lesmo (via Cascina Pegorini 23/L) per tutto il giorno, mercatino con espositori del territorio, laboratori per bambini e immancabili lezioni di yoga (adesioni su WhatsApp al 328 0929785).

