Yoga a scuola, l'iniziativa di Monza per i bambini dai 8 ai 10 anni

Ore 11, lezione di yoga all’oratorio estivo. È una delle proposte per l’estate del mega progetto Giovani e adulti crescono insieme (Gaci) degli oratori di San Biagio, San Pio X e Santa Gemma con i partner del territorio. Laura Rosa, già volontaria di E-Lab per il supporto allo studio, ha cominciato a praticare yoga 8 anni fa. Appassionata, ha conseguito un diploma riconosciuto come insegnante di Yoga Nidra e massaggio neonatale.

Qui ha deciso di proporre lo yoga ai bimbi della scuola primaria, dagli 8 ai 10 anni durante l’oratorio estivo. "I bimbi arrivano in velocità, sudati ed eccitati – racconta Laura – io chiedo loro di prendere posto in cerchio, di respirare, fare silenzio e mettersi in ascolto del proprio corpo". Il lavoro parte da posizioni statiche e poi prosegue con movimenti lenti, disegnando nell’aria cerchi, ellissi e cuori. Educa all’ascolto del proprio battito cardiaco, del fluire del sangue e dell’energia presente in loro. E sembra incredibile, ma i bambini sono curiosi e partecipativi. Poi la lezione prosegue a misura di bambini, con la lettura di una storia, lasciando spazio alla loro immaginazione, per pensare a come potrebbero rappresentare con i movimenti di braccia e gambe, immagini e personaggi della storia stessa. Nella sala dell’oratorio prendono forma magicamente gabbiani, aeroplani, alberi agitati dalla brezza e poi da un forte vento che scuote la terra. Immediatamente l’immaginazione dissolve le pareti e porta i piccoli in boschi e isole lontane. "In un tempo in cui anche i bambini corrono veloci e vivono superficialmente il loro corpo – spiega l’insegnante – insegno loro a sentire con consapevolezza il loro corpo, ad ascoltare il ritmo del loro respiro". Laura insegna ai piccoli, attraverso il gioco, il racconto e la drammatizzazione alcuni segreti per rallentare il ritmo; strumenti che in prospettiva potranno diventare dei veri antistress e anti ansia, spendibili poi in tante situazioni. Si tratta di un lavoro molto attuale proprio nel tempo in cui sempre più studenti più grandi manifestano sempre più spesso crisi d’ansia e attacchi di panico. E ora si pensa di portare avanti il progetto yoga anche per luglio, durante il FraterniCamp, con gli educatori di Fraternità Capitanio e poi proseguire da settembre fra le proposte invernali dell’oratorio.

