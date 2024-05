Weekend di festa al parco inclusivo “Liberi Tutti“

Un tributo alle canzoni degli 883, una mostra di moto storiche, giochi per i bambini, laboratori creativi e la cucina degli alpini, ma anche esibizioni sportive e un percorso a tema vigili del fuoco. Due giorni di eventi a Lissone per la Festa del Parco inclusivo Liberi Tutti: le iniziative si terranno oggi e domani nell’area verde di via San Francesco, promosse dall’associazione Amici di Lollo.

Oggi dalle 16 laboratori di ceramica e giardinaggio, truccabimbi e giochi per i più piccoli, mostra di motociclette d’epoca e le specialità culinarie del Gruppo Alpini. Alle 21 concerto della Pezza Band, con un omaggio agli 883 e a Max Pezzali: il gruppo ne riproporrà tutte le canzoni più belle con grande fedeltà. Domani dalle 10 esibizioni di arti marziali e il percorso Pompieropoli

F.L.