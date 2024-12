Weekend a Binario Nova: Omaggio a Piazzolla e "Il canto di Natale" per famiglie

Doppio appuntamento nel weekend a Binario Nova: domani omaggio ad Astor Piazzolla con “Tango!“ e domenica “Il canto di Natale“ per i più piccoli e le loro famiglie.

Lo spettacolo di domani è un concerto di particolare suggestione dedicato al musicista, compositore e arrangiatore argentino Astor Piazzolla, considerato l’esponente più importante della musica del suo Paese e in generale tra i più importanti musicisti del XX secolo. Sul palco salirà Cuartet, quattro musicisti di fama internazionale, Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto, Marija Drincic, al violoncello e Marco Ricci al contrabbasso, accompagnati da due ballerini di tango, Laura Borromeo e Roberto Orru. Musica e danza faranno rivivere la straordinaria vena artistica di Piazzolla, il “rivoluzionario“ del tango. Verranno proposti anche brani inediti dall’opera “The rough dancer and the cyclical night“, un capolavoro dimenticato riportato alla luce da Roberto Porroni. Un immaginario viaggio in musica che trasporterà gli spettatori nell’atmosfera della Buenos Aires del tango. L’appuntamento è per le 21 al teatro comunale di via Giussani 9. I biglietti disponibili online: intero 12 euro, under 25 e over 60 10 euro, under 18 6 euro.

Domenica alle 16 lo spettacolo è invece dedicato ai bambini. In scena “A Christmas carol“, Il canto di Natale, una delle opere più famose e popolari di Charles Dickens, che racconta del percorso di conversione e di ravvedimento dell’arido e tirchio Ebenezer Scrooge che, durante la notte di Natale, dopo un’ammonizione da parte del defunto amico e collega Marley, viene visitato da tre fantasmi. Il Canto unisce il gusto del racconto gotico all’impegno per la lotta alla povertà, con la speranza che lo spirito del Natale sappia spingere ognuno a riscoprire i valori dell’amicizia e del buon cuore. Rispettando il carattere e il ritmo del racconto, Ditta Gioco Fiaba ne ha prodotto uno spettacolo dal sapore classico capace, però, di stupire e coinvolgere per gli aspetti moderni e ironici che da sempre contraddistinguono il lavoro della compagnia. Con Luca Follini, Michela Costa, Vladimir Todisco Grande, per la regia Massimiliano Zanellati, la rappresentazione è consigliata ai bambini dai 3 ai 10 anni. Biglietti: intero 8 euro, under 14 a 4 euro.

Per ricevere ulteriori informazioni su entrambi gli appuntamenti si può telefonare al numero 039-2027002 oppure inviare una email a biglietteria@teatrobinarionova.com.