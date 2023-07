Walter Mariani, un Maestro del Legno Brianzolo, scomparso a 76 anni

Un maestro del legno, cresciuto nella bottega di famiglia e diventato uno dei partner preferiti dai grossi marchi del settore. È scomparso ieri a 76 anni Walter Mariani, dal 2006 delegato degli artigiani brianzoli nell’Unione. "Ha combattuto con noi per la categoria fin da lontano 1977, era un appassionato difensore dei colleghi, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio – ricorda il segretario generale dell’Unione artigiani Marco Accornero –. Aveva iniziato a 15 anni come lucidatore sotto la guida di papà Carlo nel laboratorio di via Roma. Poi, ha preso in mano le redini dell’azienda e oggi le sue creazioni sono nelle case di tutto il mondo e in quelle di tanti vip. Walter lascia un vuoto di esperienza, competenza e conoscenza in una provincia che ha onorato con 60 anni di lavoro e di impegno". Mariani era stato anche nella giunta della Camera di Commercio di Monza dal 2009 al 2016. "Una persona buona, sincera, innamorata della sua città – le parole del sindaco Giovanni Sartori –. Era una persona molto attiva, un punto di riferimento per tanti. Ricordo anche il suo impegno nelle vesti di presidente dell’Unione Artigiani di Monza e Brianza, ruolo ricoperto con impegno e dedizione, ma anche con la voglia di mettere sempre più in contatto aziende e territorio". I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella parrocchia di San Pancrazio a Bovisio. Ad accompagnarlo per l’ultima volta, la moglie Lidia e i figli Valentina e Riccardo.Bar.Cal.