Monza, si rompe una tubatura: voragine in mezzo alla strada

Monza – Una voragine in mezzo alla strada. Questa mattina alle 7.30, a Monza, in viale Campania, i vigili del fuoco sono intervenuti per un cedimento stradale a causa di una rottura di una tubazione della rete fognaria.

La voragine era profonda circa 2 metri. Sul posto per la messa in sicurezza hanno lavorato l'autopompa dalla sede centrale di Monza e la polizia locale.