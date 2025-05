"Vogliamo continuare a investire. Un impegno verso il territorio che ci ospita da mezzo secolo"

"La riqualificazione del nostro quartier generale a Concorezzo è espressione della volontà del Gruppo di continuare a investire sul mercato italiano con importanti obiettivi di crescita a medio e lungo termine". Così Matteo Napoli, ad e direttore generale di Schindler, entra nel cuore del progetto. "Vogliamo consolidare la posizione dell’azienda tra i leader del settore per innovazione, tecnologia, servizio al cliente – aggiunge –. Da anni abbiamo avviato un programma di rinnovamento costante delle nostre sedi regionali". Non solo. La nuova “casa“ in Brianza "conferma l’impegno verso il territorio che ci ospita da oltre cinquant’anni – sottolinea l’amministratore delegato –. Qui abbiamo costruito competenze preziose e relazioni: restituire ora alla comunità un pezzo di tessuto urbano rigenerato, moderno e sostenibile significa per noi rafforzare questo legame per continuare a crescere insieme anche in futuro". Non c’è solo l’anniversario della fondazione da celebrare con il progetto, 150 anni, ma anche quello dell’arrivo in Italia, "un altro traguardo di cui siamo molto orgogliosi – ricorda Napoli – dal 1948 contribuiamo allo sviluppo del Paese, partecipando a progetti strategici in aeroporti, stazioni e metropolitane, abbattendo le barriere architettoniche rendendo accessibili a tutti spazi pubblici e privati. Una missione sempre più importante con una popolazione che invecchia a ritmo vertiginoso". Un impegno che nasce da sempre nel cuore della provincia e che proseguirà anche grazie a iniziative di formazione, come il corso per giovani ascensoristi, una figura in via di estinzione che il Gruppo da tempo forma direttamente in casa. Per i partecipanti l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, per Schindler una risposta alla domanda di personale sempre più pressante in Lombardia. I partecipanti, assunti in apprendistato, ma con prospettive concrete, si cimentano con elettrotecnica, meccatronica, oleodinamica, tecnologia, qualità e sicurezza, attività di montaggio, installazione e avvio, manutenzione programmata o straordinaria, ricerca e analisi guasti. Una cassetta degli attrezzi completa che grazie all’accademia interna ha aperto le porte anche alle donne.

Bar.Cal.