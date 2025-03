Voci di donne sul palco fra parole e musica. E una serata con la Burlesque Experience

Uno spettacolo a metà tra il concerto e il teatro, una serata che intreccia musica e letteratura, emozioni e ironia per raccontare tutte le diverse sfumature dell’universo femminile, attraverso storie serie e comiche, storie di forza e di amore, di ribellione e di leggerezza. È quanto verrà portato in scena venerdì alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico dall’evento dal titolo “Quello che le donne non dicono - Emozioni, parole e suoni al femminile“: a salire sul palco di via Giovanni da Sovico saranno l’attrice lecchese Ancilla Oggioni, uscita dalla Civica scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, come voce recitante, assieme alla cantante Irene Oggioni e al chitarrista Stefano Venturini, in passato anche musicista per il cantautore Davide Van De Sfroos.

Quello che insieme proporranno sarà un mix di teatro e musica che faranno riflettere, sorridere e commuovere, raccontando in modo vivido storie femminili. Ci saranno testi di Lella Costa, Franca Valeri, Alda Merini e Giorgio Gaber, assieme a brani di Mina, Fiorella Mannoia e Cristina Donà, Pino Daniele, Lucio Battisti, Niccolò Fabi e Diodato. Si cambierà invece atmosfera sabato alle 21, quando il palco di OppArt ospiterà l’evento “Burlesque Experience“, durante il quale si alterneranno, sotto la guida di Gold Gillian e Sweety Poison, tra luci soffuse e piume danzanti, diverse performer di questa particolare forma artistica che mescola danza, cabaret, teatro e seduzione. Tra ironia, sensualità e atmofere retrò, ci si potrà calare nel mondo pieno di fascino e malizia dei “cabaret parisiens“.

Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.