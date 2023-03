Vivaldi, il barocco e la musica sacra di Hasse

di Fabio Luongo

La grande musica barocca di Vivaldi e del “caro Sassone“ Hasse. Ma anche un viaggio sonoro dal Rinascimento al Novecento tra canzoni e cantilene eseguite con strumenti storici. Due appuntamenti di pregio per gli amanti della musica classica in Brianza. È quanto proporrà il weekend tra Vedano e Triuggio. Nel paese alle porte del Parco di Monza domani alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, si esibiranno l’Ensemble Baroque Carlo Antonio Marino e l’ensemble vocale Mulieres Laudantes, diretti da Natale Arnoldi in un concerto orchestrale e corale dal titolo “Aspettando la Pasqua“.

L’occasione per ascoltare il concerto in do minore per archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, accanto alla sinfonia in si minore “Al Santo Sepolcro“ e al concerto in re minore scritti sempre dal Prete Rosso. Sarà poi proposto il “Miserere“ in re minore per coro femminile, archi e basso continuo di Johann Adolf Hasse, considerato uno dei capolavori della musica sacra barocca e firmato dal compositore di origine tedesca che visse a lungo in Italia e girò in lungo e in largo l’Europa dell’epoca, diventando al tempo un uomo di successo, oggi però meno noto ai non appassionati. Del Miserere saranno eseguite le arie “Tibi soli peccavi“ e “Quoniam si voluisses“ e i movimenti corali “Ecce enim“ e “Benigne fac Domine“. L’Ensemble Baroque Carlo Antonio Marino è attivo da 15 anni, formato da strumentisti appassionati di musica barocca e uniti dalla passione per il violinista e compostitore Carlo Antonio Marino, che fra il 1600 e il 1700 ebbe fama in tutta Europa e fondò la prima scuola violinistica bergamasca. L’ensemble Mulieres Ludantes è invece un gruppo vocale femminile specializzato in canto sacro. L’evento è promosso dal Circolo culturale don Primo Mazzolari assieme al Comune e alla parrocchia e fa parte della stagione musicale organizzata dall’associazione, che si concluderà il 7 maggio con l’opera comica “Rita“ di Donizetti.

Domenica alle 17 a Triuggio, invece, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Tregasio si terrà il concerto “Santa Allegrezza - Canzoni e cantilene fra chitarre e tiorbe“, promosso dal Consorzio Villa Greppi, con protagonista il soprano Sabina Macculi accompagnata da Leopoldo Saracino e Ugo Nastrucci, che si alterneranno a chitarra e tiorba, una particolare versione del liuto in grado di produrre note molto gravi: condurranno in un viaggio lungo 4 secoli di musica, dal Rinascimento al ‘900, con brani di Caccini, Monteverdi, Haydn, Rossini e De Falla.