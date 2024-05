Vittoria di tappa e in classifica. La Frigerio Viaggi centra l’en plein

Il piacere di vincere continua a superare la sofferenza di pedalare a medie elevate. Nell’ultima tappa del Giro della Provincia di Pavia per Cicloamatori Master, a Balcreda di Gambolò, il team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine ha miscelato alla bellezza del trionfo di giornata anche la vittoria finale nella speciale challenge a punteggio sia a livello individuale che a squadre. La gara vera e propria ha salutato il successo di Filippo Beoni, il secondo posto di Gianfranco Fantini e il terzo di Silvano Bottarelli. In quest’ordine, gli atleti di patron Giancarlo Frigerio hanno staccato presto i rivali controllando la corsa nel momento clou. In virtù di questo exploit, la formazione di Giussano si proclamava “prima“ nella classifica per società su un lotto di ben 60 formazioni. Per quanro riguarda la vittoria finale nel Giro della provincia di Pavia, svoltosi su tre tappe, è invece appannaggio di Silvano Bottarelli e Filippo Beoni che trionfano nelle rispettive categorie, mentre Carlo Solcia e Roberto Orlando, pur salendo sul podio, chiudono in seconda e terza posizione. E dopo una simile dimostrazione, l’orizzonte del team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine èpiù che mai sereno (in foto Beoni e Bottarelli).

Dan.Vig.