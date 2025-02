Vittime risarcite: quasi tutti anziani

Poste Italiane è risultata estranea alla truffa e ha fornito da subito alle forze dell’ordine la massima collaborazione e disponibilità per le indagini e si è impegnata a garantire ai risparmiatori derubati i risarcimenti delle somme, oltre che ad adottare misure disciplinari nei confronti dell’ex direttore dell’ufficio postale. Per rivalersi sul dipendente infedele la società si è costituita parte civile nel procedimento penale e ha chiesto la restituzione delle somme sottratte dal 44enne oltre al risarcimento del danno morale che Poste Italiane ha subìto alla sua immagine per lo scalpore della vicenda. I primi soldi sono tornati sui conti dei raggirati, ma non mancano le polemiche. "Io quando chiedo allo sportello di prelevare 700 euro mi fanno mille domande e invece non ci si è accorti di tutti quegli ammanchi", sostiene un anziano cliente. "Mio padre di 95 anni che preleva 5mila euro... forse due domande se le dovevano fare", incalza un’altra.

S.T.