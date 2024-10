Visite alla scoperta dei quartieri. Dalla street art ai tesori dimenticati. La bellezza a due passi da casa

"Quartiere che vai, storia che trovi". Spesso storie a due passi da casa, da riscoprire proprio perché sconosciute agli stessi abitanti della zona.

È questo il claim del progetto dell’associazione culturale Art-U che torna, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Comune di Monza.

Nell’ambito del Bando di Fondazione 2024.6 “Cultura per tutti“, l’associazione culturale Art-U propone visite guidate a singoli, famiglie e gruppi di utenze particolari, alla scoperta del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Monza, concentrandosi sugli angoli meno noti dei quartieri, al di fuori dei percorsi turistici abituali. Nuovi percorsi di visita sono per esempio previsti tra città e Parco, per parlare non solo dei classici tesori, Villa Reale e Duomo di Monza, ma anche dei quartieri che nascondono piccole perle di storia e arte, o che riportano in luce le antiche tradizioni monzesi.

Nelle attività già proposte, Art-U ha esplorato la parrocchia di San Gerardo; la zona di Regina Pacis e San Donato, dal macello all’Oasi di Legambiente; San Carlo con la storia della Saletta Reale, il convento dei Cappuccini e la street art all’ex stabilimento CGS.

Il progetto è possibile grazie a una forte rete di collaborazioni, che spazia dalle associazioni di quartiere a realtà come l’associazione “Tu con Noi“, con la quale verranno proposte visite guidate inclusive al pubblico di persone con disabilità psichica ad essa aderenti. E poi c’è Auser Monza e Brianza, per offrire itinerari guidati agli utenti anziani dei centri diurni da loro coordinati, fino a Creda Onlus, quest’ultima in particolare coinvolta per realizzare uscite nel Parco di Monza includendo l’accesso alla suggestiva Cascina Mulini Asciutti.

Alcune attività per famiglie saranno proposte, in collaborazione con il blog Monza per i bambini, anche nel centro storico della città, per esplorare piazze e monumenti dal punto di visita dei più piccoli attraverso il filtro della fantasia e della creatività. Il calendario dei prossimi eventi aperti a tutti (disponibile anche sul sito www.artuassociazione.org) parte domenica alle 15 con la visita al quartiere Parco, lungo il Lambro tra ville e cascine. Un appuntamento speciale per famiglie con bambini e bambine, in collaborazione con Creda Onlus.

Sabato 26, sempre alle 15, sarà la volta del quartiere Cederna: i luoghi della memoria, dal cimitero urbano all’archivio fotografico Villa. Domenica 10 novembre, al mattino alle 10.30 toccherà al centro, guardato da una prospettiva diversa: “Monza di ponte in ponte“, dedicato alle famiglie con bambini.

Sabato 23 novembre alle 15 l’attenzione cadrà sul quartiere San Biagio, disseminato di Pietre d’inciampo e di architetture moderniste di Giò Ponti.

Sabato 7 dicembre, alle 10.30 Art-U si sposta a San Fruttuoso, tra ville storiche e street art. Alcuni appuntamenti saranno riservati agli utenti dei centri Auser Monza e Brianza: venerdì 18 ottobre alle 10 torna la visita al quartiere San Biagio; venerdì 22 novembre alle 10 a spasso per il quartiere San Carlo, regno di street art, industria e architetture moderne e antiche; venerdì 13 dicembre alle 10 il quartiere centro: “Dai Musei Civici alla città: Monza com’era e com’è“. Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione online sul sito di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza al link: Quartiere che vai, storia che trovi – Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (fondazionemonzabrianza.org).