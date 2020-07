DESIO

Una delle icone della musica italiana degli anni ‘80, che con canzoni come "Comprami" ha segnato quella decade e non solo. E poi un incontro, già sold out, con una giovane cantante protagonista del talent show Amici. E ancora, una performance che mescola teatro, danza, musica e poesia, e una 3 giorni all’insegna del gusto, con un festival dedicato alla cucina tradizionale pugliese.

Sono gli eventi che animeranno da domani il Parco Tittoni. Si comincerà con la kermesse "Vieni a mangiare in Puglia": da domani a domenica si potranno gustare specialità come le bombette, i panzerotti fritti e le orecchiette con sugo di carne. Domani e sabato la cucina aprirà alle 19.30, domenica già dalle 18. Ingresso libero con prenotazione consigliata su www.parcotittoni.it. Sempre domani, dalle 20, il collettivo artistico Lorem Ipsum porterà in scena una performance di teatro-danza in cui si integrano musica e poesia, arricchita da costumi e maschere di scena.

Sabato dalle 19.30, invece, incontro e set concerto con Martina Beltrami, giovane cantautrice torinese conosciuta per la sua partecipazione come concorrente al talent Amici. Domenica, infine, dalle 18 "Aperitivo anni ‘80" con dj-set e dalle 21 concerto di Viola Valentino.

Fabio Luongo