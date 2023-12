Vìola i divieti e pedina la compagna maltrattata. Riconosciuto e incarcerato

I carabinieri della stazione di Colico hanno arrestato un uomo di 30 anni, originario dell’America Centrale, residente in zona, per non aver rispettato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. I militari, impegnati in un servizio di controllo di persone e veicoli gravitanti nell’area della stazione ferroviaria di Colico, hanno riconosciuto il giovane mentre ancora all’interno della stazione stava pedinando la donna, dalla quale doveva stare lontano per gli effetti della misura cautelare disposta dal Tribunale di Ascoli Piceno a settembre di quest’anno. L’uomo è quindi stato portato in carcere a Lecco.