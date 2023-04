Vimercate, Villa Sottocasa restaura le facciate: Silvio Berlusconi pagherà il cantiere

Vimercate (Monza Brianza) - Cantieri nella dimora e nel parco: finisce l’incuria durata decenni per Villa Sottocasa. La giunta di Vimercate approva il progetto di restauro delle facciate, sponsor Silvio Berlusconi, che con la sua Brianzadue pagherà l’intervento: quasi 600mila euro per riportare l’edifico agli antichi splendori.

Contributo diretto dell’ex presidente del Consiglio per il recupero di un pezzo pubblico del gioiello, esattamente quello che affaccia sulla Corte delle carrozze e sul giardino, compresi androne e portico di accesso e la scala per i piani superiori. L’ex premier è proprietario della parte privata del complesso a sua volta sottoposta a una riqualificazione ed è nell’ambito del piano che riguarda la sua porzione che ha trovato un accordo con l’amministrazione sulle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza - che da dato il via libera al piano - sia per armonizzare il parcheggio interrato della società del presidente che per salvaguardare specie vegetali e l’architettura d’insieme.

"Finalmente, dopo tanto tempo grazie a questa partnership riusciamo a compiere un altro passo importante verso la ristrutturazione e la rinascita della nostra Villa – dice la vicesindaca Mariasole Mascia – l’obiettivo è trasformarla in un’attrazione per la città. La funzione pubblica con l’offerta culturale e museale, qui ha sede il Must, e quella privata, commerciale e terziaria, rappresentano il volano per ridare vitalità a un polo che è storia e identità della città. Ciò è possibile grazie a una efficace sinergia tra pubblico e privato che ci consentirà di proseguire il percorso per il recupero del bene storico e per lo sviluppo di Vimercate in termini economici e umani, creando un circolo virtuoso in costante crescita".

Già installate le impalcature, poi sono stati portati a termine i rilievi necessari alla stesura del progetto definitivo di sistemazione, mentre le prime lavorazioni sono iniziate con l’autorizzazione dalle Belle arti.