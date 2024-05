Vimercate, potenziati i controlli dei vigili contro la malamovida

Vimercate (Monza Brianza) – Tornano i controlli sulla movida di vigili, carabinieri e polizia. Anche quest’anno Vimercate allunga l’orario di servizio della polizia locale fino all’una nel fine settimana per 14 giorni con un calendario che prevede già di mettere sotto la lente gli appuntamenti che richiamano il grande pubblico, dalla Notte medievale a quella dello sport.

In tutto 250 ore dedicate ai posti di blocco e alle verifiche nei locali: la giunta ha appena licenziato il nuovo piano sicurezza, che ricalca lo schema del passato. Dal 2022 il Comune ha firmato un protocollo di intesa sul tema con la Prefettura e "le misure di oggi sono frutto dell’accordo", spiega l’Amministrazione. Nessun desiderio di reprimere, "il divertimento è un elemento positivo sia dal punto di vista sociale sia economico, ma deve coniugarsi con le esigenze delle famiglie che hanno diritto al riposo – sottolinea il sindaco, Francesco Cereda –. Ecco perché è importante che ci siano le pattuglie straordinarie degli agenti e dei militari. Il progetto è cominciato due estati fa, lo rinnoviamo alla luce dei buoni risultati ottenuti". Il nuovo corso durerà fino a ottobre. Un ruolo giocato molto in chiave preventiva che produce gli effetti per cui è nata l’iniziativa, alleanza fra istituzioni ed esercenti che avevano sottoscritto il patto. Obiettivo, realizzare azioni congiunte che da un lato favoriscano la vita serale e dall’altro limitino gli eccessi e il disturbo per gli abitanti.

Una formula rodata che è passata anche da interventi di potenziamento dell’illuminazione e di pulizia, grazie a un’ordinanza che vieta la vendita di asporto di alcolici. Il perno di tutto è la collaborazione di bar e ristoranti che promuovono comportamenti che rispettino le regole. Per gli avventori, nulla di nuovo, i paletti sono arrivati al terzo anno. E della loro necessità non c’è dubbio. La stagione è cominciata il primo maggio con una rissa in piazza Marconi per futili motivi, i contendenti, due uomini di 35 e 43 anni, si sono accoltellati finendo all’ospedale. Se la caveranno entrambi, il potenziamento degli occhi puntati sulla città ha anche lo scopo di contenere episodi di violenza e di malamovida, prima dell’aggressione entrambi i feriti avevano bevuto troppo. Il protocollo vimercatese avviato in fase sperimentale, nel 2023 è stato esportato a Monza, Cesano Maderno, Desio, Lissone e Seregno.