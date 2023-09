Vimercate: La società: "Continueremo a dialogare"

"Abbiamo condotto l’intero procedimento seguendo quanto previsto dalla legge per il sistema delle infrastrutture strategiche", replica Pedemontana ai sindaci. Intanto, l’assessora regionale Claudia Maria Terzi (in foto) convoca gli amministratori del Vimercatese in vista della Conferenza dei servizi a Roma, il 10 ottobre. L’incontro con i comuni è fissato per il 4. "Tempi strettissimi, ma è la prima volta che ci rispondono dopo due anni di lettere e richieste", sottolinea Francesco Cereda. Vimercate, Agrate, Burago, Bellusco, Bernareggio, Cambiago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago e Sulbiate saranno al tavolo. "Il nostro dialogo con i territori della Tratta D è stato e sarà costante", dice il presidente Luigi Roth. "Cercheremo, dove possibile, di integrare le osservazioni dei comuni", aggiunge l’ad Gianantonio Arnoldi.