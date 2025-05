Vimercate sempre più verde, una greenway per unire la città: svelato l’ambizioso progetto del percorso ciclopedonale

Vimercate (Monza e Brianza) – Dall’Omni, al cimitero, all’isola pedonale: Vimercate disegna la nuova greenway che collegherà punti di riferimento in città e chiede i fondi al Pirellone: 710mila euro per realizzare il sogno della nuova ciclopedonale, mezzo milione dei quali (si spera) in arrivo dal bando regionale sulla rigenerazione sostenibile. La Giunta ha licenziato il progetto che parteciperà al bando “Strade verdi”, 10 milioni di appannaggio totale, aperto fino al 31 maggio. L’intervento prevede il restyling dell’ingresso del camposanto con ampliamento della zona verde e la costruzione di un nuovo parcheggio con una cinquantina di posti.

“Il progetto è un importante passo avanti verso una Vimercate più sostenibile e vivibile - spiega il sindaco Francesco Cereda -. Il piano dimostra il nostro impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti e l’attenzione verso l’utenza scolastica, la ciclabilità e per tutti i visitatori del cimitero. La partecipazione ai bandi regionali è un’opportunità che vogliamo raccogliere per trovare risorse per lo sviluppo del territorio e la nostra azione continuerà in questa direzione anche grazie al lavoro dell’area ‘Unità di progetto Pnrr e investimenti’ che ha permesso di tradurre un nostro indirizzo in realtà”. A Palazzo Lombardia il Comune chiederà mezzo milione, perché “è questo il tetto previsto dalla selezione per le città della nostra fascia”, precisa il primo cittadino. In caso di aggiudicazione, l’amministrazione impegnerà “le risorse mancanti, 210mila euro, inserendole nel piano triennale delle opere pubbliche”.

Fra i principali obiettivi del progetto, “garantire sicurezza agli studenti e agli insegnanti che vanno e vengono dal Centro scolastico a piedi e in bicicletta”.La pista, infatti, partirà da via San Rocco (all’altezza dell’incrocio con il ponte pedonale di largo Monsignor Assi) e proseguirà parallela fino all’intersezione con largo Marinai d’Italia per poi raggiungere in via Pellegatta in direzione Est e congiungersi con via Galbussera, innestandosi con l’altra ciclabile che porta al centro scolastico di via Adda. In arrivo anche 49 nuovi posti auto davanti al cimitero. In via Galbussera ci saranno strisce rialzate per pedoni e un nuovo marciapiede, dove fermano gli autobus in viaggio per il polo scolastico superiore con 5mila studenti.