Villetta va a fuoco. Quattro ore di lavoro per scongiurare disastro e terrore

Un incidente che poteva costare caro ai proprietari della villetta di via De Gasperi ad Agrate dove l’altra notte alle 3 è andato a fuoco il tetto. Le fiamme sono divampate in un attimo. Tanta paura, ma nessun ferito, per fortuna, il bilancio dell’episodio. Ma per spegnere il rogo sono state necessarie più di quattro ore ai vigili del fuoco, "un intervento complesso", hanno spiegato a fine lavoro, poi è cominciata l’inevitabile conta dei danni: per la famiglia che dovrà risistemare la copertura l’impegno sarà gravoso. La ricerca delle cause si concentra sulla canna fumaria. Ma sarà la relazione tecnica a mettere un punto certo. Sul posto l’autopompa e l’autobotte dal distaccamento di Vimercate, l’autopompa, l’autoscala dalla sede centrale di Monza, il carro soccorso di Desio e un’ambulanza per precauzione, ma nessuno ne ha avuto bisogno.

Bar.Cal.