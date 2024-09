Ville e concerti dopo lo stop per maltempo

Inizio tormentato per il Festival del Parco di Monza. Ieri mattina a causa del forte vento, un’ordinanza del sindaco ha impedito l’accesso al Parco. Saltati alcuni laboratori del mattino a Villa Mirabello e le visite guidate a quattro mani con la rassegna “Ville aperte“. Nuova ripresa nel pomeriggio, con la performance musicale degli studenti del liceo musicale Zucchi a Villa Mirabello. Alcuni dei laboratori saltati verranno ripresi tra venerdì 27 e sabato 28 (informazioni sul sito Festival del Parco).

Attesissimi i concerti di oggi “Around Beethoven“. Alle 17, la gradinata della villa e i giardini diventano teatro en plein air. Il direttore d’orchestra Enrico Saverio Pagano dirigerà il soprano Marta Leung, il mezzosoprano Mara Gaudenzi, il tenore Giacomo Leone, il basso Nicola Ciancio, insieme al coro As.Li.Co. (60 elementi) e all’Orchestra Canova (52 elementi) nella Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra di Beethoven, a 200 anni dalla prima esecuzione a Vienna. Nella stessa giornata altri due concerti Around Beethoven: alle 12 Northern Breeze, vivace esibizione del trio composto da Michel Balatti, Tom Stearn, Tola Custy dedicata alla musica tradizionale irlandese, e alle 15 Beethoven Collage, che vede protagonista il compositore e pianista catalano Marco Mezquida. Nell’ambito della collaborazione con “Ville aperte“ questa mattina dalle 9.30 alle 11, con partenza dalla Porta di Villasanta, verrà mostrato lo stato di avanzamento dell’opera di recupero ambientale e paesaggistico del parco a cura dell’Università statale, finanziato con fondi Pnrr. Lungo il cammino, su viale dei Carpini, le installazioni degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini.

C.B.