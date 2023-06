Urina davanti all’ingresso di una scuola a Villasanta: i genitori chiamano i carabinieri

Villasanta (Monza e Brianza), 8 giugno 2023 – Si è messo a far pipì, con una birra in mano, davanti a una scuola, all'ingresso degli alunni. È stato bloccato e allontanato dai carabinieri fra lo sdegno dei genitori e degli insegnanti.

Ieri mattina, alle 8 circa presso una scuola elementare di Villasanta, un uomo di 45 anni di Arcore, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai militari mentre urinava davanti all'ingresso. Ad allertare i carabinieri sono stati proprio i genitori che accompagnavano gli alunni, intimoriti anche perché l'uomo maneggiava una bottiglia di birra. L'intervento è stato immediato: i carabinieri lo hanno bloccato e hanno emesso un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. E lo hanno sanzionato per atti contro la pubblica decenza e hanno segnalato per l'emissione del Daspo urbano, in modo da tenerlo lontano da luoghi sensibili.