Villasanta, marito e moglie travolti da un’auto: Rita resta in condizioni critiche. “Su quella strada corrono troppo”

Villasanta (Monza Brianza) – Restano gravissime le condizioni di Margherita Lista, la 71enne travolta sabato mentre attraversava via Vecellio, tornando a casa dal centro commerciale Il Gigante di Villasanta insieme al marito.

Lui, Cosimo Crisci, 78 anni, originario di Roscigno, in provincia di Salerno, come la moglie, è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Vimercate. La moglie, che tutti chiamano Rita, invece è stata portata con l’elisoccorso a Varese. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento, su cui stanno lavorando i carabinieri. Utili potranno essere anche i filmati delle telecamere presenti in zona.

La coppia è stata travolta poco dopo le 12.30 di sabato da una Nissan Micra che stava viaggiando verso il semaforo all’incrocio con viale della Vittoria. Marito e moglie erano appena usciti dal centro commerciale con i sacchetti della spesa in mano e stavano tornado verso casa, distante poche centinaia di metri, quando il veicolo ha svoltato in direzione del supermercato e li ha investiti. L’impatto è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, ma ora dovranno essere le forze dell’ordine a stabilire il punto esatto dell’investimento.

“Purtroppo è una tragedia annunciata”, scrivono sui social gli abitanti del quartiere. “In tutta la zona di Sant’Alessandro e viale della Vittoria le auto sfrecciano a velocità assurde. Nonostante i numerosi esposti fatti a polizia locale e Comune non è stato fatto alcun intervento serio dí prevenzione. Abbiamo più volte richiesto l’installazione di dossi artificiali per rallentare la velocità, ma finora nessun riscontro”.