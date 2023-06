Villasanta: i bambini potranno portare la schiscetta nella mensa scolastica

I bambini delle scuole di Villasanta potranno portare e consumare la schiscetta nella mensa scolastica. La notizia è arrivata ieri, all’indomani del grande polverone che si era sollevato dopo l’annuncio, attraverso una comunicazione ai genitori, del divieto di ingresso e consumazione del pasto casalingo in refettorio. Una notizia che aveva scatenato il putiferio con numerosi genitori che avevano contattato le scuole per chiedere chiarimenti. Le scuole Villa, Oggioni e Fermi alcuni mesi fa erano salite alla ribalta delle cronache per la battaglia portata avanti dai genitori del gruppo Tempo Mensa 2.0 che si erano rivolti al Tar affinché i loro figli potessero usufruire del servizio di autorefezione in mensa. Il Tar aveva accolto la loro richiesta. ""La scuola - spiegano i genitori del gruppo Tempo Mensa 2.0 - ha deciso di emanare una circolare per regolare le iscrizioni all’autorefezione, dissociandosi dalla comunicazione di Pellegrini S.p.A, apparso di recente sul sito del Comune.

La scuola si allinea dunque alla recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale, confermando anche per il prossimo anno scolastico l’ingresso della ‘schiscetta’ nei refettori". Le famiglie dovranno presentare alla scuola domanda di autorefezione entro il 2 luglio, compilando i moduli consultabili sul sito della scuola. Oppure per avere ulteriori informazioni possono inviare un’email a [email protected] ""Siamo soddisfatti - concludono dal gruppo Tempo Mensa 2.0 -. È la conferma di una vittoria sancita dalla sentenza del Tar: la gestione dei refettori spetta alla scuola e non alle ditte di ristorazione".

Barbara Apicella